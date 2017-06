Domestica condannata ad un anno e mezzo per furto in casa

È stata incastrata da una videocamera nascosta piazzata dal figlio dell'anziano derubato, l'88enne Gabriele Gatti.

Condannata ad un anno mezzo di prigionia per furto, con pena sospesa, a condizione che risarcisca il danno che dovrà essere quantificato in sede civile. È la sentenza stabilità dal giudice per il caso di una domestica - Maria Cenci, 43 anni, di Villa Verucchio - che è stata sorpresa a rubare in casa di Gabriele Gatti: non il noto ex politico, ma un suo omonimo di 88 anni. La donna lavorava da anni per il figlio dell'anziano e le due case avevano l'ingresso comune. Era stata arrestata in flagranza di reato il 4 novembre 2015 dopo essere stata filmata da una videocamera nascosta, piazzata dal figlio perchè insospettito dagli strani ammanchi. La domestica aveva appena sottratto 430euro in contanti e il furto di altri 130 euro era stato precedentemente filmato. Il giudice oltre alla condanna di Maria Cenci ad un anno e mezzo ha stabilito anche una provvisionale risarcitoria di 30mila euro. Secondo l'avvocato Alberto Selva, legale della parte lesa, all'anziano sarebbero stati sottratti, in 10 anni – con lo stesso sistema - oltre 150mila euro.



l.s.