Tutti assolti nel processo per omissione di soccorso a William Righi

Il ragazzo era deceduto il 13 agosto 2011. Era stato trovato esanime nella piscina di una villa di Fiorentino. Prescrizione per l'occultamento dell'ecstasi

A quasi sei anni di distanza dalla morte di William Righi oggi è arrivata la sentenza del processo in cui quattro suoi amici erano imputati per omissione di soccorso ed è stata una sentenza di assoluzione con formula piena.

Lo stesso Procuratore del Fisco aveva chiesto l'assoluzione, sia pure con formula dubitativa, mentre la Parte Civile, in rappresentanza della famiglia di William Righi, aveva chiesto la condanna e un risarcimento di 1.250.849 euro.

Le difese degli imputati hanno sostenuto l'innocenza, soprattutto sulla base della ricostruzione delle telefonate di quel 13 agosto 2011, poco prima e poco dopo aver tirato fuori dalla piscina il 28enne già privo di sensi. Quella mattina il 118 – secondo i tabulati – è stato chiamato circa 7 minuti dopo l'ultima chiamata effettuata dal telefono di Righi. Secondo il Giudice Roberto Battaglino, dunque, la richiesta di soccorso è stata tempestiva e non c'è stata omissione. Nel processo due imputati erano a giudizio anche per l'occultamento di sostanza stupefacente. Il giudice ha dichiarato estinto il reato per prescrizione.



l.s.