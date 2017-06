Maltempo: forti danni al nord ed un disperso in Veneto. Tempesta di vento in Romagna - FOTO

Frana a Enego, il sindaco chiede lo stato di calamità naturale. Stessa richiesta dal comune di Vittorio Veneto. Stato di emergenza per la Regione Veneto.

Un tredicenne di nazionalità marocchina è scomparso, oggi pomeriggio, nelle acque del fiume Adda (in località Bocchi di Comazzo, provincia di Lodi) sorpreso dalla corrente che si è ingrossata improvvisamente mentre faceva il bagno con il fratello. In Veneto due Comuni, Enego colpito da una frana e Vittorio Veneto da fortissima grandinata, chiedono lo stato di calamità naturale.

Danni in tutto la regione, tanto che nelle prossime ore il presidente Luca Zaia firmerà lo stato di emergenza.

L'Italia è spaccata in due dal maltempo, con il Centro e il Sud che faticano a respirare per colpa del caldo record, e il Nord sferzato da raffiche di vento, violenti temporali e pioggia intensa che causano gravi danni a infrastrutture e agricoltura.

Sulla costa romagnola è stato il vento a creare alcuni disagi. Sulle spiagge il forte vento, con raffiche fino a 60/70 Km all'ora, ha colto all'improvviso i bagnanti della domenica, facendo volare lettini e ombrelloni. A Milano Marittina sul mare si è formato anche un microburst, una raffica di vento discendente, che, visto dalla spiaggia sembrava un vero e proprio tornado.

Il brutto tempo è previsto soltanto fino alla prima serata di oggi. Da lunedì di nuovo sole, con temperature il lieve diminuzione. "Le precipitazioni - sottolinea la Coldiretti - non hanno peraltro scalfito lo stato di grave siccità dei campi "perchè l'acqua per poter essere assorbita dal terreno deve cadere in modo continuo e non violento, mentre gli acquazzoni aggravano i danni".



