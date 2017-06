Molo Street Parade: a Rimini 6 arresti e 15 denunce

Impegno massimo per gli uomini dell'Arma per garantire sicurezza ai 200mila accorsi alla Molo Street Parade. I militari, impiegati nei punti nevralgici anche in abiti civili, hanno arrestato 6 persone e denunciato 15.

Si parla più che altro di furti, come per un giovane genovese pregiudicato, intercettato dopo aver strappato una collana d'oro ad una turista. Oltre a questa, il ragazzo ligure aveva con sé un'altra catenina e tre crocefissi, sempre d'oro. Stessa accusa per H.S., marocchino, di 19 anni.

Tre ragazzi, attualmente dimoranti al campo nomadi sito in via Islanda, sono stati bloccati mentre scendevano da autobus dopo aver sottratto il portafogli ad una turista bolognese.

Un giovane di Verucchio è stato invece deferito in stato di libertà perché trovato in possesso di sei spinelli di marijuana già confezionati.

Alle porte della città, lungo le principali arterie di comunicazione, gli equipaggi dell’Aliquota Radiomobili hanno sorpreso 22 persone alla guida in stato di ebrezza. Per 13 di loro, che hanno fatto registrare un tasso alcolemico superiore a 0,8 gr./lt. è scattata la denuncia a piede libero.