Borgo Maggiore: uomo di 31 anni investito davanti al Poliedro da minicar

Stava attraversando via 28 Luglio all'altezza del Centro Poliedro quando è stato investito da una minicar con alla guida un minorenne sammarinese che stava scendendo verso Domagnano. Nell'incidente, avvenuto intorno alle 14.30, è rimasto coinvolto un uomo albanese di 31 anni - Y. P. le iniziali - che lavora a San Marino ma è residente a Rimini. Sul posto la Polizia Civile per i rilievi, mentre il 118 ha trasportato il pedone in Ospedale, dove è stato sottoposto alla Tac con una prognosi di 10 giorni.