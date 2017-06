Sant'Andrea in Casale: triste record, 25 esimo furto nella notte al bar Sport

"Quando alle 3 meno 10 è scattato l'allarme ho capito che erano tornati". E' con amarezza e rassegnazione che Pio Angelini, titolare di un bar tabaccheria di Sant'Andrea in Casale racconta l'ennesima spaccata nella sua attività. Il 'bar Sport' che gestisce da 33 anni è stato svaligiato per la 25 esima volta.

"in meno di un minuto - ha raccontato all'amico Gilberto Gattei su Radio San Marino - hanno spaccato gli infissi e sono andati dritti alle slot machine. Sradicando le 3 macchinette e caricandole su un furgone grigio". Erano 4 persone con i volti travisati e i guanti in lattice per non lasciare impronte. "Anche questa volta i Carabinieri sono arrivati prima di me e, pur conoscendo la direzione di fuga, non li hanno trovati", prosegue Pio Angelini. I ladri hanno prelevato le slot dei monopoli di stato contenenti poche migliaia di euro. Ma il danno più grosso è morale per il gestore che comunque non molla: "Vado sempre avanti - conclude Angelini - perché è peggio per loro se per campare devono fare queste cose".

