Tv: morto il conduttore Paolo Limiti, aveva 77 anni

Il conduttore tv e paroliere Paolo Limiti si è spento a 77 anni nella sua casa milanese: era malato di cancro. Colpito un anno fa da una grave malattia, si è spento nella sua casa milanese. Era nato a Milano l'8 maggio del 1940. Come paroliere collaborò soprattutto con Mina per la quale scrisse canzoni di grande successo come Bugiardo e incosciente o La voce del silenzio. Da tempo lottava con un cancro. Era stato sposato con Justine Mattera. La malattia lo aveva colpito improvvisamente l'estate scorsa ad Alassio.

Sono in tanti gli amici che sono accorsi nella casa milanese di Paolo Limiti appena saputo della sua morte. La notizia è iniziata a circolare poco prima delle sette in un tam tam di telefonate tra le persone che più erano vicine al conduttore: "lui era così come appariva in tv, divertente, simpatico, uno che - ricorda un amico - amava raccontare barzellette ma che era anche un pozzo di sapere, era davvero una persona di piacevolissima compagnia". Fino all'ultimo, Limiti è voluto restare nella sua casa milanese, assistito dalle persone di servizio e affiancato dagli amici, rifiutando il ricovero ospedaliero.