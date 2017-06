Gessica di nuovo in aula: a Rimini l'udienza per stalking



È cominciata questa mattina in tribunale a Rimini l'udienza del processo per stalking a carico di Edson Tavares, il 29enne di Capo Verde accusato di aver aggredito e sfregiato con l'acido, il 10 gennaio scorso sotto casa, l'ex fidanzata, Gessica Notaro. La giovane anche oggi è presente in aula, per rendere la propria testimonianza. Nei mesi precedenti all'agguato Gessica lo aveva denunciato per stalking, perchè lui non voleva rassegnarsi alla fine della loro relazione. A Tavares era stato imposto il divieto di avvicinarsi alla ragazza. Di recente la giovane si è sottoposta a un nuovo intervento all'occhio sinistro, ma non sa ancora se potrà recuperare la vista. Intanto Gessica ha ripreso a lavorare al Delfinario di Rimini con i leoni marini, la sua 'seconda famiglia'.