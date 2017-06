Borgo Maggiore, furgoncino si ribalta sul fianco sulla superstrada

Verso le 15 di questo pomeriggio, a Borgo Maggiore, un piccolo furgone si è ribaltato sul fianco sulla superstrada. Il mezzo stava salendo in direzione monte quando, poco prima della curva di Bustrac, è uscito di strada. Le cause sono al vaglio della Polizia Civile. Conducente e passeggero sono stati trasportati in Ospedale, ma non erano in gravi condizioni.