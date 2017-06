Conto Mazzini: attesa per la sentenza

Attesa per oggi la sentenza del processo sul Conto Mazzini. "Non prima di giovedì 29 giugno, alle 14.30”: questa la formula utilizzata dal Giudice del dibattimento Gilberto Felici per annunciare la lettura della sentenza del Processo sul Conto Mazzini, il processo del secolo, a San Marino, con 21 imputati, tra cui otto ex Segretari di Stato. Nella sua requisitoria il Procuratore del Fisco Roberto Cesarini aveva chiesto la condanna per 20 dei 21 imputati a pene tra i 4 anni e 1 mese e i 12 anni, per un totale di oltre 125 anni. Chieste anche confische per 775milioni di euro, mentre le parti civili hanno chiesto risarcimenti. Tutte le difese hanno chiesto l'assoluzione dei rispettivi imputati