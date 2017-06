Conto Mazzini, tutte le condanne

Giuseppe Roberti: 9 anni di prigionia, multa di 8 mila euro 4 anni di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici. Confisca delle somme sequestrate per 1.026.047,56 e del denaro, beni o altre utilità fino a raggiungere 7.911.687,24



Claudio Podeschi: 8 anni di prigionia, multa di 9mila euro 5 anni di interdizione dai pubblici uffici confisca delle somme sequestrate di 453mila 006,77 del denaro beni o disponibilità fino a raggiungere 12.369.111,95



Fiorenzo Stolfi: 7 anni e 6 mesi 9 mila euro di multa cinque anni di interdizione dai pubblici uffici la confisca della somme per 2.120.119,64 e del denaro beni o altra disponibilità fino a raggiungere 772.548,55



Pier Marino Menicucci: 4 anni e 3 mesi, 1.500 euro di multa, interdizione per due anni e mezzo dai pubblici uffici confisca delle somme fino ad arrivare a 101.900 euro dell'immobile ad Urbino e di quello in locazione finanziaria a San Marino fino alla somma di 188.000



Pier Marino Mularoni: 5 anni di prigionia, 2.500 euro di multa, tre anni di interdizione dai pubblici uffici confisca delle somme sequestrate 63.386,45 del denaro beni o altre utilità in sua disponibilità, compreso l'immobile di Bologna, fino a raggiungere 386.764,29



Giovanni Lonfernini: 4 anni e 3 mesi di prigionia 1500 euro di multa interdizione dai pubblici uffici per due anni e mezzo, confisca delle somme sequestrate



Gian Marco Marcucci: 5 anni e 3 mesi, 4.500 euro di multa, interdizione per tre anni e sei mesi dai pubblici uffici la confisca delle somme sequestrate pari a 525.643,64 e del denaro beni o altre utilità fino a raggiungere 141.085,54 euro



Stefano Macina: 2 anni di prigionia, pena sospesa, 500 euro di multa interdizione per nove mesi dai pubblici uffici, confisca fino a raggiungere 200.203,53



Claudio Felici: 2 anni di prigionia, pena sospesa, 500 euro di multa nove mesi di interdizione dai pubblici uffici pena sospesa; confisca di beni o altre disponibilità per 200.203,53 euro



Biljana Baruca: 4 anni di prigionia, 3 mila euro di multa un anno di interdizione dai pubblici uffici la confisca delle somma sequestrate 29.888,81 del denaro beni o altre utilità in sua disponibilità fino a 2.470.111,19 dell'immobile in Repubblica slovena



Pietro Silva: 7 anni e 6 mesi di prigionia, 7.500 euro di multa, quattro anni di interdizione dai pubblici uffici confisca di denaro o beni fino a raggiungere 10.322.118,72



Luigi Moretti: 6 anni di prigionia, 9 mila euro di multa, quattro anni di interdizione dai pubblici uffici. Confisca di beni ed utilità fino a raggiungere 2.299.515,63



Gian Luca Bruscoli: 9 anni e 6 mesi, 18 mila euro di multa, cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici. Sequestro di beni e disponibilità per 175.083.489,73



Nicola Tortorella: 8 anni di prigionia 4.500 euro di multa tre anni di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici, confisca delle somme sequestrate 159.722,43 e di denaro e disponibilità fino a raggiungere 174.536.611,92 euro



Stefanos Balafoutis: 4 anni di prigionia, mille euro di multa a giorni, interdizione per un anno dai pubblici uffici e diritti politici, confisca delle somme sequestrate pari a 1.107,90 e del denaro e disponibilità fino a raggiungere 478.892,0 euro



Stefanos Papadopoulos: 2 anni di prigionia, pena sospesa, 500 euro di multa, nove mesi di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici confisca delle somme sequestrate pari a 5.154,69 e di denaro o beni in sua disponibilità fino a raggiungere 89.845,31 euro



Moris Faetanini: 2 anni di prigionia, pena sospesa e non menzione, multa di 500 euro, nove mesi di interdizione dai pubblici uffici e la confisca di quanto in sua disponibilità fino a raggiungere 775.666,47 euro



Assolti Marziano Guidi, Romano Lenzi, Mirella Frisoni e Giuseppe Moretti



Per quanto riguarda le società condannate FinProject, Casati, Penta Immobiliare, RP, Altamarea; assolta Daste Solar