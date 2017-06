Degrado: 25 bengalesi in due appartamenti

Nuovo controllo dei Carabinieri di Rimini e dell'Ausl Romagna, all'alba di oggi, per contrastare il sovraffollamento abitativo. Due gli appartamenti nel mirino delle forze dell'ordine a Miramare e a Rimini. In totale i Carabinieri hanno identificato 25 cittadini di origine bengalese, con la contestazione di 17 sanzioni amministrative per sovraffollamento. Come di consuetudine il controllo ha fatto emergere una situazione di forte degrado con gli inquilini, costretti a dormire per terra su materassi.