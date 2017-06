Furto nella notte alla Ktm: rubate moto

Furto nella notte alla ktm a Galazzano. Attorno alle due, in concomitanza con l'incendio scoppiato a Fiorentino, ignoti si sarebbero introdotti all'interno del negozio di moto e ne avrebbero asportate cinque. Purtroppo non è la prima volta che il negozio viene preso di mira dai malviventi: lo scorso 28 ottobre erano state rubate 15 moto per un danno di oltre 100 mila euro.