Incendio a Fiorentino: a fuoco due appartamenti e un'auto

Violento incendio la scorsa notte è scoppiato in un'abitazione in zona Pianacci a Fiorentino. Attorno alle due, per ragioni ancora da verificare, sono scoppiate la fiamme che hanno incendiato due appartamenti e un'automobile parcheggiata all'esterno. All'interno della casa una signora e i suoi tre cani che sono stati tratti in salvo fuori dall'abitazione e stanno bene. Tre le squadre di pompieri intervenute da Novafeltria oltre alle pattuglie della sezione antincendio della Polizia Civile. Al momento il fuoco è spento anche se gli agenti sono ancora sul posto a controllare e a gettare acqua sulle ceneri.