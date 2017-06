Incendio Fiorentino: bonificata area dall'amianto

Edificio totalmente compromesso che resta inagibile così circondata è l'area circostante, dopo l'incendio di due notti fa in via Impietrata, ai Pianacci di Fiorentino. Ma anche un intervento immediato ieri, da parte di Protezione Civile e Dipartimento Prevenzione dell'ISS che hanno disposto la bonifica di una struttura con tettoia in eternit. Era situata nella parte posteriore dell'edificio è andata completamente distrutta nel rogo. La presenza di amianto ha fatto scattare le misure del caso: già nel pomeriggio di ieri una ditta specializzata ha provveduto alla bonifica con il recupero del materiale e l'incapsulamento dei resti della copertura.