Rimini: arrestati tre spacciatori dalla Mobile. Droga nascosta in slip e reggiseno

La Squadra Mobile di Rimini ha arrestato due albanesi e una donna di 24 enne romena. Spacciavano cocaina davanti ad un hotel riminese. Tutto è scattato dagli appostamenti dei militari dopo aver notato movimenti sospetti. Iniziava così un pedinamento confronti di una coppia e di una terza persona, fratello dell’uomo. A bordo della loro auto giravano tra Santarcangelo e Rimini, in locali tipo pizzerie al taglio o altri esercizi commerciali facendo diverse soste. I poliziotti hanno bloccato il mezzo e iniziato le perquisizioni. Gli agenti hanno trovato decine di dosi di cocaina nascosti nel reggiseno della ragazza e negli slip del compagno. Una successiva perquisizione nelle abitazioni portava alla luce altro dosi di droga e strumenti per il suo confezionamento. I tre avevano diversi “contatti” sul territorio. Processati per direttissima sono stati condannati a due anni di reclusione.