Rimini: Municipale sanziona 16, tra clienti e prostitute

Sono 16 le sanzioni da 400 euro elevate a prostitute e clienti nel corso della settimana dalla Polizia Municipale di Rimini in applicazione dell’Ordinanza per prevenire e contrastare l’esercizio della prostituzione su strada. Nel corso dell’attività settimanale, la Polizia Municipale ha anche fermato nove batterie di pallinari; gli organizzatori sono stati sanzionati per mille euro ciascuno come previsto dal Regolamento di Polizia urbana. Altri otto i parcheggiatori abusivi sanzionati anch’essi per mille euro ciascuno.

Durante la settimana inoltre la Municipale, nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto delle situazioni di degrado, ha effettuato una ricognizione allo stabile dell’ex colonia Murri, procendendo all’identificazione e all’allontanamento di 14 persone che sono state sorprese ad occupare irregolarmente la struttura.