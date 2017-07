VASCO TO RIMINI BEACH, maxi controllo dei carabinieri

4 arresti e 9 denunce

Per garantire la sicurezza le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli. Ci sono stati quattro arresti (tre per furto e uno per spaccio) e 9 denunce. I carabinieri di Rimini erano impegnati con 50 uomini I militari hanno arrestato in flagranza un 30enne tunisino con precedenti sorpreso a rubare il portafogli dalla borsa di una turista. L’uomo ha reagito con violenza ma è stato comunque bloccato dale forze dell'ordine. Fermati anche due algerini di 30 e 50 anni, con precedenti, sorpresi dai militari della Stazione di Miramare, subito dopo aver prelevato dall’autobus di linea n. 4, il portafogli di un anziano turista residente nella provincia di Bolzano. L’ultimo arrestato è un 32enne senegalese fermato dai militari mentre vendeva 4 dosi di marijuana (per un totale di quasi 5 grammi) ad un giovane riminese. Per un 27enne leccese, trovato con addosso 5,5 grammi di marijuana, è invece scattata una denuncia. Nei guai anche tre minorenni ucraini, un 16enne e due ragazzine di 14 e 15 anni, sorpresi con un ciclomotore Aprilia risultato rubato quelche giorno fa. Durante la manifestazione sono stati controllate altre 6 persone, tutte di origine straniera, che sono state trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, per i quali è scattata la segnalazione alla Prefettura. Lungo le principali arterie di comunicazione i carabinieri, impegnati nei controlli stradali, hanno sorpreso ben 8 automobilisti/motociclisti alla guida in stato di ebrezza. Per 5 di loro, che hanno fatto registrare un tasso alcolemico superiore a 0,8 gr./lt. è scattata la denuncia a piede libero, mentre i restanti dovranno pagare una sanzione amministrativa.