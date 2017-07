Ravenna: frontale tremendo tra moto, 2 morti e una donna in gravi condizioni

Due motociclisti di 34 e 44 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella tarda serata di ieri, poco dopo le 23, sulla via Ravegnana a Longana, nel Ravennate, all'altezza di una semicurva, come riporta il sito ravennatoday In gravi condizioni una donna di 42 anni, che viaggiava su una delle moto coinvolte, trasportata all'ospedale di Ravenna in codice rosso all’ospedale Santa Maria delle Croci. Gli operatori del 118, che sono giunti sul posto dell’impatto con due ambulanze e l’auto con il medico a bordo, hanno tentano di strappare alla morte i due centauri che però sono praticamente deceduti sul colpo.



La strada è rimasta chiusa per ore, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, sul quale faranno luce i rilievi di Polizia Stradale di Lugo e Carabinieri di Savio, giunti sul posto poco dopo lo schianto.