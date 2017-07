Rimini: 19enne arrestato per furto aggravato

Arrestato a Rimini un 19enne marocchino identificato come il responsabile di un furto avvenuto attorno alle 17 di ieri all'interno di un negozio di elettronica. Il ragazzo era stato notato dagli addetti alla sicurezza del negozio che lo avevano visto armeggiare con una scatola di auricolari e poi dirigersi all'uscita. A quel punto è stata chiamata la polizia che lo ha bloccato e gli ha fatto restituire la refurtiva. Portato in Questura, il 19enne è stato arrestato per furto aggravato.