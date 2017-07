Paolo Villaggio: domani i funerali laici. Benigni, il più grande clown

Si svolgeranno domani i funerali laici di Paolo Villaggio. Morto ieri all'età di 84 anni nella clinica di Roma dove era ricoverato. La figlia Elisabetta gli ha dato l'addio su Facebook con un post: 'Ciao papà, ora sei di nuovo libero di volare'. Villaggio è stato scrittore, autore e protagonista di

una stagione storica dell'intrattenimento, tra cinema, radio e tv. Con il ragionier Ugo Fantozzi ha rivoluzionato la comicità. 'Il più grande clown della sua generazione, Fantozzi rappresenta tutti noi', lo ha salutato Roberto Benigni.

Elisabetta e Pierfrancesco si sono occupati di definire i particolare dei suoi funerali: domani mattina in Campidoglio ci sarà la camera ardente e a seguire una cerimonia laica alla Casa del Cinema di Roma. E parlando di come voleva essere ricordato il padre: "Diceva spesso scherzando: se devo avere un funerale in chiesa, lo voglio a San Pietro". Il solito humour caustico dell'attore.