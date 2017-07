AASS: crisi acqua, ignorata ordinanza i consumi non calano

Effetto ordinanza quasi nullo. Dal 26 giugno è vietato utilizzare l'acqua dell'acquedotto pubblico per innaffiare prati, orti e giardini; lavare piazzali, scale e strade private; riempire piscine; riversare acqua in cisterne e pozzi; lavare privatamente veicoli. Invece i consumi non calano e l'AASS segnala che 12.500 metri cubi era il consumo giornaliero nei giorni di massimo calore prima del provvedimento, ieri 11.957 i metri cubi immessi in rete.

Se i cittadini continuano con questa condotta le fonti idriche andranno in sofferenza, in particolare il lago Marecchia: per adesso l'invaso avrebbe una autonomia di 10 giorni circa.

Sono già partite delle sanzioni da parte delle forze di polizia che stanno facendo controlli a tappeto. Si pagano 150 euro alla prima riscontata nell'anno, 500 alla seconda.



VA