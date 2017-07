Crac Aeradria, tutti prosciolti dall'associazione a delinquere

"Sentenza importante" esultano le difese degli imputati 'eccellenti'

Soddisfazione per le difese degli imputati eccellenti implicati nell'inchiesta sul fallimento di Aeradria, la società che gestiva l'aeroporto di Rimini. Il giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, ha depositato la sua decisione sul rinvio a giudizio chiesto dal pubblico ministero che indagava sul caso. Cadute le accuse di associazione a delinquere: disposto il non luogo a procedere nei confronti dell'ex presidente Ferdinando Fabbri e Stefano Vitali, l'ex sindaco Alberto Ravaioli e Andrea Gnassi -che dovrà rispondere solo di abuso d'ufficio, Manlio Maggioli e Lorenzo Cagnoni. L'associazione a delinquere era la principale accusa. Per alcuni degli indagati rimane truffa aggravata ai danni dello Stato e accesso abusivo al credito. "Sentenza importante quella del dottor Cantarini- è il commento dell'avvocato Moreno Maresi, che difende Vitali e Maggioli- perché ha affermato l'inesistenza della associazione per delinquere contestata ai miei assistiti, unitamente ad altri indagati"

"E' platealmente caduto il teorema inquisitorio - commenta lo Studio Brancaleoni che difende Lorenzo Cagnoni - che sin dal primo giorno il Dott. Cagnoni ha respinto come assurdo ed infamante, che lo voleva partecipe di un inesistente "sodalizio criminale" finalizzato a commetter una serie di reati.

Permane esclusivamente la residuale accusa relativa agli impegni di compartecipazione al piano di marketing per il rilancio dell'Aeroporto di Rimini da parte della Società del Palazzo dei Congressi S.p.a., che ingiustamente si assume fittizia - proseguono Cesare e Roberto Brancaleoni - in relazione alla quale affronteremo in totale serenità un dibattimento che, per le prove di cui disponiamo, porterà certamente alla definitiva assoluzione del Dott. Cagnoni".