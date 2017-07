Pesaro-Urbino: Operazione antidroga della polizia. Un arresto

Nel corso di una serie di servizi di prevenzione della Polizia di Fano, focalizzata nei quartieri periferici della città, in particolare Centinarola, Sant'Orso, Bellocchi e il Vallato, scoperti movimenti sospetti di numerosi giovani, anche minorenni, che entravano e fuoriuscivano da un condominio. L'abitazione scoperta dai militari, era adibita a vera e propria centrale per lo spaccio a giovanissimi fanesi.

Il successivo "blitz" da parte degli agenti all'interno dell'appartamento, in quel momento occupato da un 42enne fanese, disoccupato, consentiva di rinvenire, occultato in un armadio, uno scatolone contenente mezzo chilo di marijuana, tre etti di hascisc e alcuni dosi di cocaina, pronti per lo spaccio. Inoltre venivano recuperati diversi bilancini di precisione, del materiale per il confezionamento e 50 euro, questi ultimi ritenuti essere il frutto di una cessione di stupefacente effettuata poco prima. L’uomo, arrestato in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti si trova ora nel carcere di Villa Fastiggi di Pesaro.