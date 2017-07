Rimini: i Cc arrestano pusher e ladri da spiaggia

Ieri i Carabinieri di Rimini hanno arrestato in flagranza di reato di furto un moldavo di 23 anni pregiudicato. E' stato fermato dai militari, con il prezioso aiuto dei bagnini, subito dopo aver sottratto una borsa al bagno 38. Poi restituita alla turista in vacanza. In Stazione invece i Carabinieri hanno arrestato un tunisino di 49 anni, sorpreso mentre spacciava una dose di marijuana ad un abruzzese, in vacanza a Rimini che in seguito è stato segnalato alla Prefettura di Rimini. Mentre un noto pregiudicato è stato arrestato per possesso di banconote false.