Contraffazione, GdF Rimini sequestra 8mila prodotti

La Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato 3.500 prodotti non originali e denunciato 10 soggetti a piede libero per i reati di contraffazione e di ricettazione, nonché circa 4.500 prodotti non conformi agli standard di sicurezza.

Il tutto scaturisce da monitoraggi mirati nell’ambito del controllo economico del territorio che hanno portato i militari ad individuare alcuni colli in arrivo sulla riviera, sospetti per origine e destinazione. Le attività hanno permesso di individuare, tra Rimini e Bellaria, anche esercizi commerciali gestiti, per la quasi totalità, da bengalesi in cui si vendevano capi e accessori contraffatti.