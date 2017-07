Pirata della strada a Rimini uccide scooterista, scappa, ma poi si costituisce

Un giovane di origine ucraina prima ha investito e ucciso una donna in scooter e poi è scappato, per costituirsi un'ora dopo, accompagnato dalla mamma dai vigili urbani di Rimini. L'incidente stradale è accaduto martedì notte verso le 2 davanti alla stazione ferroviaria di Rimini dove l'auto pirata, sbucando da via Tonti, ha centrato in pieno lo scooter sul quale viaggiava una donna, ecuadoriana, di 43 anni. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118: trasportata in ospedale, la donna è deceduta ieri pomeriggio. L'automobilista si è costituito dopo un'ora dall'incidente, chiamando le forze dell'ordine. Si è quindi presentato alla Municipale accompagnato dalla madre.