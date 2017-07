Riccione. Cuccioli di cane nascosti in un carro attrezzi, tre denunce

Erano nascosti sotto il sedile posteriore di un carro attrezzi con targa ungherese, fermato per un controllo dai Carabinieri di Rimini al casello autostradale di Riccione. Così sono stati trovati 12 cuccioli di cane di varie razze (maltesi, chihuahua e bulldog francesi), senza acqua e cibo, né microchip ed esposti al caldo: provenivano dal'Ungheria e i tre stranieri a bordo sono stati denunciati per traffico illecito di animali da compagnia, maltrattamento e falso in certificazioni, visto che avevano passaporti contraffatti e documentazione 'di copertura'.

Gli animali erano destinati ad alimentare il mercato illegale di cuccioli e la posizione di altre due persone, che verosimilmente li avrebbero acquistati, è al vaglio degli inquirenti. I cuccioli sono stati subito trasportati in un ambulatorio veterinario per essere curati e visitati, in attesa di trovargli una sistemazione.