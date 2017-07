Asset, multa a Ercolani e Tabarrini: la revoca dal tribunale di Milano

Il tribunale di Milano ha revocato la condanna alla multa per omessa indicazione dei beneficiari di operazioni finanziarie, nei confronti di Stefano Ercolani e di Barbara Tabarrini, difesi dall'avvocato Gaetano Pecorella, perché, stando alla normativa europea, recepita dall'Italia, i fatti non costituiscono reato. Decisione che è lo stesso Ercolani a commentare: “Si tratta della multa per cui io e la dottoressa Tabarrini siamo decaduti da Presidente e Direttore generale di Asset Banca”, ricordando come contro questa decisione “sia ancora aperto un procedimento presso il tribunale amministrativo di San Marino”.