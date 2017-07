Fiorentino: esito negativo campionamenti in via Impetrata: niente amianto nell’aria"



La Segreteria al Territorio ha reso noti i risultati dei campionamenti a Fiorentino nell'area colpita da incendio a fine giugno

"A seguito dell’incendio che si è verificato a Fiorentino presso l’edificio privato di via Impetrata al civico 132 nella notte tra il 28 e 29 giugno e che ha interessato anche una modesta copertura in eternit", si legge nel comunicato del Territorio, "il Dipartimento Prevenzione in data lunedì 3 luglio u.s. ha effettuato dei campionamenti presso le aree esterne delle civili abitazioni adiacenti al sito interessato dall’incendio ai fini di verificare l’eventuale presenza di fibre di amianto in aria. L’esito di tali indagini è risultato negativo, pertanto non state rilevate fibre di amianto in aria e quindi non ci sono problemi di salute per gli abitanti della zona. Un risultato arrivato dai laboratori Arpa e che conferma che i lavori di messa in sicurezza eseguiti d’urgenza sono stati adeguati, anche se la zona resta sotto controllo "fino alla completa bonifica dell’area".