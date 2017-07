Superstrada: mezzo in fiamme, coda sulla consolare in salita

Un monovolume Mercedes, guidato da una donna, con targa San Marino è andato a fuoco mentre percorreva la Statale 72 in direzione Monte. Le fiamme si sono sviluppate a circa un chilometro dal confine di Stato in territorio italiano. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere l'incendio che non ha avuto conseguenze per le persone. Una lunga coda di vetture si è formata lungo la consolare, di centinaia di metri, fino a Cerasolo, tanto che sono stati consigliati percorsi alternativi.