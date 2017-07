Incidente sulla Marecchiese, ciclista soccorso dall'elicottero del 118

In tarda mattinata è dovuto intervenire l'elisoccorso per un incidente che ha coinvolto un ciclista sulla Marecchiese. L'uomo stava pedalando in direzione Villa Verucchio, poco dopo il cavalcavia che attraversa la provinciale, quando è rovinato a terra. Sul posto i Carabinieri, un'autoambulanza e, appunto, l'elicottero del 118. Non si esclude che possa essere stato l'attraversamento di un animale a causare l'incidente.