Notte rosa: controlli a tappeto su tutto il litorale

Notte blindata, la 'Notte rosa' in riviera, con controlli su tutto il litorale della provincia di Rimini. La Questura ha coordinato 140 agenti, poliziotti con rinforzi da Roma, carabinieri e municipale. I controlli pre-serata sono stati fatti con i cani anti esplosivi nei parchi e nelle aree degli eventi e concerti. Aree verdi monitorate da agenti a cavallo, che ieri sera hanno arrestato uno straniero con 50 grammi di droga. La Polizia di stato ha arrestato anche un borseggiatore sul bus linea lungomare. L'incolumità delle persone e degli stabilimenti sulla spiaggia è stata assicurata dal pattugliamento della polizia con fuoristrada sulla sabbia a Rimini e dei carabinieri a Riccione. Cinque le persone denunciate e 15 quelle multate dalla Stradale per guida sotto effetto dell'alcol. Per i carabinieri di Rimini invece si parla di un bilancio di due persone arrestate e due denunciate. Preso sul fatto mentre spacciava un tunisino, di 37 anni, in Italia senza fissa dimora: è stato sorpreso dai militari del Nucleo Operativo mentre cedeva 2 dosi di hascisc ad altrettanti turisti, poi segnalati quali assuntori alla Prefettura. Lo spacciatore, perquisito, è stato trovato in possesso di ulteriori sette grammi di cocaina e 200 euro in contanti. Ricercato perché deve espiare una pena di 3 anni e un mese di reclusione, per aver commesso rapine e furti, l'altro tunisino di 30 anni arrestato ieri sera. Denunciati in stato di libertà un 25enne moldavo, sorpreso subito dopo aver minacciato turisti nei pressi di uno stabilimento balneare con una pistola risultata poi a salve, e un 42enne, residente a Riccione, perché sorpreso alla guida del suo veicolo con un tasso alcolemico superiore a 0.80 gr/lt. Gli accessi al pronto soccorso sono stati una trentina, nessuno grave e nessun minore per intossicazioni da alcol.