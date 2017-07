Ragazzo cade da gommone a Gabicce mare, ferito gravemente

Un turista minorenne originario del Veronese è rimasto gravemente ferito stamani nel porto canale di Gabicce Mare (Pesaro Urbino), cadendo in acqua dal suo gommone. Il 15enne, che ha riportato varie lesioni, dopo aver urtato le eliche del suo gommone, è stato trasferito in eliambulanza nell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Sull'incidente sono in corso accertamenti della Guardia costiera di Pesaro, che raccomanda a tutti i diportisti di adottare sempre ''comportamenti improntati alla massima prudenza''.