Riccione:35 enne ucraina barcollante e pestata ha chiesto aiuto, 'sono stata violentata'

Ha chiesto aiuto ad alcuni passanti, era barcollante e con un occhio nero. In lacrime ha detto di essere stata violentata ripetutamente da tre ragazzi in spiaggia nella zona delle ex colonie di Riccione. È successo questa mattina verso le 7 quando una 35enne di origine ucraina, senza fissa dimora e conosciuta per i suoi problemi legati all'abuso di alcol, in strada ha fermato alcuni passanti chiedendo aiuto. E' stata portata in pronto soccorso a Riccione dove i medici hanno disposto esami clinici per verificare l'ipotesi di abuso sessuale. La donna ha un ginocchio sbucciato e un occhio nero, lesioni compatibili con quanto ha raccontato. E cioè di aver conosciuto tre giovani che l'hanno violentata, poi caricata in un'auto per abusarne ancora, infine scaraventarla fuori dalla vettura. Le indagini dei carabinieri di Riccione sono scattate immediatamente: una nota di ricerca che parla di tre probabili stranieri, a bordo di una vettura, è stato diramata in tutta la provincia.