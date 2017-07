Notte Rosa: prosegue l'impegno delle Forze dell'Ordine per garantire la sicurezza

Questa sera – in Riviera – gli ultimi appuntamenti della “Notte Rosa”, che anche quest'anno avrebbe registrato presenze da capogiro. Nel frattempo prosegue senza sosta l'attività delle Forze dell'Ordine

In attesa che venga definitivamente chiarita l'inquietante vicenda della 35enne senza dimora, che ha affermato di essere stata violentata da 3 giovani, prosegue l'attività di prevenzione e repressione dei reati da parte delle Forze dell'Ordine. Impegno gravoso, considerato l'enorme numero di persone giunte in Riviera per il “Capodanno d'Estate”. Questa mattina, all'alba, la Polizia ha arrestato a Rimini un albanese e un ecuadoregno; i due – privi di permesso di soggiorno – avevano strattonato due turiste inglesi su un bus, mentre tornavano in albergo, sfilando poi alle giovani cellulari e portafogli. Quando si sono accorte di essere state derubate, le ragazze si sono subito rivolte ad una pattuglia del reparto mobile da Bologna, che stava finendo il turno per la Notte Rosa. Gli agenti hanno rintracciato i due stranieri e, dopo una perquisizione, hanno ritrovato anche dieci carte di credito rubate e altri cellulari provento di furti. Particolarmente attivi anche i Carabinieri di Riccione, che hanno arrestato un 19enne marocchino per resistenza, violenza e lesioni personali nei confronti di un buttafuori di una discoteca. In manette anche 2 albanesi, per aver rapinato occhiali e una catenina d'oro a due turisti di Perugia. A Rimini, infine, è stato sanzionato il titolare di un minimarket stagionale, per aver venduto alcolici a 3 ragazzini di 14, 15 e 17 anni. Il tutto nell'ambito di un servizio, predisposto appositamente dalla polizia di Stato e municipale, per la tutela dei minori, e il rispetto dell'ordinanza che vieta la vendita di bottiglie di vetro dopo le 22.