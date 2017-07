Rimini, tre ragazzini sorpresi a bere birra: sanzionato minimarket

Tre ragazzini di 14, 15 e 17 anni sono stati sorpresi ieri sera sul lungomare Vespucci, dalla polizia di Stato e municipale di Rimini, a bere birra direttamente dalla bottiglia. I tre minorenni non hanno impiegato molto a spiegare agli agenti che avevano comprato gli alcolici poco prima in un minimarket stagionale non molto distante. E così il titolare è finito sanzionato e i tre ragazzini sono stati affidati ai genitori con una ramanzina. Il servizio di ieri sera, per la seconda giornata della "Notte Rosa", è stato predisposto appositamente dalla polizia di Stato e municipale di Rimini per la tutela dei minori, l'eventuale vendita di alcolici ai ragazzini quindi, e il rispetto dell'ordinanza che vieta la vendita di bottiglie di vetro dopo le 22. Il market è stato sanzionato con una multa di 1.432 euro. I controlli sono continuati in un minimarket di viale Regina Elena, dove gli agenti hanno constatato la violazione penale dell'omessa revisione dei mezzi di estinzione e violazioni amministrative della vendita di alcolici dopo le ore 24, con una multa che arriva ai settemila euro.