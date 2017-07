Guida contro mano su A14 per 30 chilometri, tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata la notte scorsa, intorno alle tre, sull'autostrada A14 dove un giovane di Giulianova (Teramo) ha percorso contromano una trentina di chilometri, dal casello di Ortona (Chieti) fino a Pescara Nord. Diverse le chiamate alla polizia da parte degli automobilisti in transito per segnalare l'auto che procedeva sulla carreggiata sbagliata; fortunatamente, anche per il traffico scarso, non ci sono stati incidenti. Il giovane è stato poi fermato dagli agenti della Polstrada di Pescara e dopo i controlli è risultato positivo all'alcol test. Per il giovane scatterà la denuncia con il ritiro di patente.