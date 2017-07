Litiga in strada e provoca incidente, morta 27enne, gravissimo il fidanzato, arrestato automobilista

Rimangono gravi le condizioni di Matteo Penna, il 29enne torinese che ieri, sulla sua moto Ktm, è stato travolto sulla strada stradale di Condove, località Gravio, in Valle di Susa, da un furgone Ford Transit, che l'ha speronato a seguito di un litigio avvenuto pochi minuti prima. Il ragazzo è ricoverato all'ospedale Cto di Torino. Intubato, le sue condizioni sono gravi. Nell'incidente ha riportato un trauma cranico e toracico e la prognosi è riservata. La sua fidanzata, Elisa Ferrero, 27 anni di Moncalieri, anche lei sulla moto, è morta sul colpo. L'uomo alla guida del furgone, Maurizio De Giulio, un artigiano di 50 anni di Nichelino, è risultato positivo all'alcol test ed è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del furgone avrebbe inseguito i due giovani sulla moto e li avrebbe investiti all'altezza di una rotonda.

"Io l'ho fatta, io la pago": questo lo sfogo con i presenti, subito dopo l'incidente, di Maurizio De Giulio. L'artigiano, ora recluso al carcere 'Lorusso e Cotugno' con l'accusa di omicidio stradale, era alla guida di un furgone Ford Transit, con la compagna e la figlia di lei. Dalle prime ricostruzioni, sembra che a causare la lite sia stata una mancata precedenza. A quanto si apprende, il van non avrebbe lasciato passare la moto. A quel punto i due ragazzi si sarebbero accostati al furgone e lì sarebbe iniziata la discussione. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri, coordinati dal pm Paola Stupino. De Giulio, difeso dall'avvocato Matteo Del Giudice, sarà sentito nelle prossime ore dagli investigatori.