Coriano: pakistano arrestato dai Carabinieri per tentato omicidio

Grave fatto di sangue a Coriano, nei pressi della comunità della Papa Giovanni XXIII, dove erano accolti i due protagonisti della vicenda. Un 30enne pakistano è stato arrestato dai Carabinieri di Riccione per tentato omicidio. L'uomo avrebbe colpito al capo, con delle forbici, un afghano di 36 anni, al termine di un diverbio per futili motivi. Il ferito è al momento in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.