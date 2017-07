Dogana: si aggravano le condizioni della donna investita sulle strisce

L'anziana investita ieri pomeriggio a Dogana è stata trasferita agli Infermi di Rimini per essere sottoposta a intervento chirurgico al bacino, in seguito alle diverse fratture riportate nell'incidente. Stava attraversando sulle strisce verso il Teatro Nuovo quando è stata investita da un t max con targa italiana. La donna è stata soccorsa dal 118 e sul posto prima la Guardia di rocca, poi la Polizia Civile per ricostruire l'accaduto. In un primo momento la prognosi stilata dai sanitari dell'Ospedale di stato era di 90 giorni. Con il passare delle ore però le sue condizioni si sono aggravate. A preoccupare infatti le lesioni al bacino che hanno provocato una emorragia interna. Ora la donna si trova in terapia intensiva in prognosi riservata. Il caso vuole che qualche anno fa la donna venne investita nello stesso punto, riportando sempre una frattura al bacino.