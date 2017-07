Parma: madre e figlia uccise a coltellate, il figlio confessa

Ha confessato di avere ucciso la madre e la sorellina, Solomon Nyantakyi il giovane fermato a Milano dalla polizia per il duplice omicidio avvenuto a Parma. Il pm sta predisponendo il decreto di fermo nei suoi confronti. Il ragazzo è un promessa mancata del calcio: con il Parma è stato convocato diverse volte per la prima squadra dai gialloblu con Donadoni in panchina.

"Sono senza parole: Solomon era un ragazzo pacifico e molto taciturno, non avrebbe mai fatto male a una mosca. Ma ha sofferto di depressione". Lo racconta Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Livorno e della nazionale, che allenò Solomon Nyantakyi nelle giovanili del Parma. "In un anno, lo sentii parlare due volte - racconta al telefono con l'ANSA - Sapevo dei suoi problemi, e l'ho chiamato in Lega Pro al Cuiopelli un anno fa. Ma dopo quindici giorni di ritiro è voluto andare via, gli mancava la famiglia".