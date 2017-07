Rimini: Calano i reati in provincia di Rimini ed aumentano quelli scoperti

L'analisi comparativa tra il primo semestre dell'anno e lo stesso periodo di riferimento del 2016 e 2015 conferma la tendenza

Calano i reati in provincia di Rimini ed aumentano quelli scoperti. Comparando il primi sei mesi di quest'anno con quelli del 2015 e 2016 se il numero delle persone arrestate dalla polizia di Stato è simile, circa 150, è aumentato il numero delle persone denunciate in stato di libertà: 761. Sono diminuiti i furti in abitazione (- 25%), quelli in esercizi commerciali (- 12%), e di autovetture (- 15%). Giù del 35% i casi di ricettazione, del 31% di truffa e frodi informatiche. Meno 85% dei danneggiamenti.



VA