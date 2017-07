Allarme incendi: emessa ordinanza a tutela dell'incolumità pubblica e privata

Allarme incendi. La Protezione Civile di San Marino ha diramato un'ordinanza che prevede il divieto assoluto, da domani fino al 30 settembre, di “combustione in loco e abbruciamento dei residui vegetali, agricoli e forestali, derivanti da sfalci, potature o ripuliture”. I trasgressori, oltre alle eventuali sanzioni penali, saranno puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 1.500 euro. I cittadini, inoltre, sono invitati a contattare i numeri 115, o 0549-887777, in caso di avvistamento di fumi, focolai o incendi. L'ordinanza – in coordinamento con le Autorità italiane - è stata adottata in ragione del perdurare di queste condizioni di caldo intenso, siccità e ventilazione sostenuta.