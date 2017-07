Rimini: all'alba si scontrano moto e camion, un 57enne trasportato in ospedale

Scontro all'alba a Rimini. Non erano ancora le 6 del mattino quando, in via Circonvallazione Meridionale altezza del numero 28, un camion ed una moto si sono scontrate. A farne le spese un 57enne che è stato portato d'urgenza in ospedale in codice 3, quindi in condizioni gravi. Sul posto per rilievi e soccorsi un'ambulanza, un'auto medicalizzata e i Carabinieri.