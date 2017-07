San Marino: donna investita a Borgo. Non ce l'ha fatta l'anziana di Dogana

Non ce l' ha fatta l'86 enne di Dogana, rimasta gravemente ferita due giorni fa al Confine. É morta nel pomeriggio all'ospedale Infermi di Rimini dove era stata trasferita per essere sottoposta a intervento chirurgico viste le gravi fratture al bacino. Stava attraversando sulle strisce quando è stata investita da un T Max. Il caso vuole che qualche anno prima la sammarinese rimanesse vittima di un incidente analogo, nello stesso punto, sempre sulle strisce pedonali, riportando sempre una frattura al bacino. Ma dopo due mesi si era ripresa. Purtroppo le conseguenze di quell'incidente hanno influito negativamente nel decorso post operatorio. Mentre resta ricoverata in terapia intensiva per fratture multiple una donna di 62 anni, soggiornante a San Marino.Sarebbe di nazionalità albanese. E' stata investita questa mattina a Borgo Maggiore da una Mercedes Classe A con targa italiana, pochi metri più a valle rispetto alla cosiddetta “rotatoria di Forcellini”. Sul tratto di strada dove stava attraversando la signora non sono presenti le strisce pedonali. Le sue condizioni sono parse subito gravi, tanto da essere trasportata d'urgenza all'Ospedale di Stato in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi le pattuglie di Gendarmeria e Polizia Civile.