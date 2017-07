Scarcerato Livio Bacciocchi, in affidamento ai servizi sociali

Scarcerato Livio Bacciocchi, detenuto dal 12 gennaio dello scorso anno per la vicenda delle mazzette nei cantieri. Era stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Sconterà il resto della pena, in affidamento ai servizi sociali, per 30 ore alla settimana.