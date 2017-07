Sicilia in fiamme, una ventina di roghi. A Lipari chiesto stato di calamità naturale

Dopo la drammatica emergenza di ieri, sono una ventina i roghi su cui stanno operando le squadre antincendio in Sicilia. Alcuni interventi - a San Vito Lo Capo e Lipari - stanno ultimando il lavoro. Altri incendi sono appena divampati a Monreale, in provincia di Palermo, e ad Adrano (a Catania). Un altro rogo è scoppiato a Librizzi (in provincia di Messina) e diversi focolai sono stati segnalati nel siracusano. La situazione è gestita dalla sala operativa della Protezione civile regionale.



Come detto, ha ripreso a bruciare la vegetazione attorno alla frazione di Quattropani, a Lipari, già devastata, ieri, da un incendio. Le fiamme stanno interessando circa 3 mila metri quadri di macchia mediterranea. All'opera ci sono due squadre dei vigili del fuoco, la forestale e i carabinieri che hanno fatto scattare la "caccia" ai piromani. Intanto, sono al lavoro i tecnici della Società Elettrica Liparese e privati per sistemare le reti elettriche e idriche che ieri sono rimaste danneggiate costringendo una decina di persone a dover abbandonare le loro abitazioni. Il sindaco Marco Giorgianni ha chiesto stato di calamità naturale.