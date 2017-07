Addio a Liu Xiaobo, dissidente cinese e Nobel per la Pace

Liu Xiaobo, premio Nobel per la Pace nel 2010 e oppositore del regime cinese, è morto a 61 anni per un cancro al fegato. Non era più in carcere, ma Pechino si era opposta al trasferimento all'estero. Il Comitato dei Nobel attacca la 'pesante responsabilità' della Cina nella sua morte. 'Liberate la vedova', chiedono il Segretario di Stato Usa Tillerson e i presidenti della Commissione e del Consiglio Ue Juncker e Tusk.