Cesena: tre arresti per spaccio, rifornivano il mercato cittadino della coca

Da un anno una banda formata da tre cesenati incensurati si era ben introdotta nel mercato cittadino della cocaina. La banda si riforniva a Milano 4-5 volte al mese. La polizia nel dicembre scorso, per un mese, ha raccolto una serie di prove che nei giorni scorsi hanno portato a tre arresti per spaccio continuato in concorso. Le consegne avvenivano con due auto in strada e quasi al volo in base a prenotazioni telefoniche. I tre sono stati trovati in possesso di un etto di cocaina di qualità, che vendevano a 100 euro al grammo.



(ANSA)